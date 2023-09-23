位在屏東科技園區內的高爾夫球代工廠「明揚國際」，昨(22)日晚間發生嚴重火警。據屏縣政府統計，截至目前已有3名消防員殉職，稍早又找到1具員工遺體，目前仍有4人失蹤，超過百位人員輕重傷。而消防員工作權益促進協會今(23)上午上凱道，呼籲政府「應加速改革」、「開放消防組工會」。其中一名基層消防員張雅鈞受訪時，對於昨晚屏東爆炸案救災流程提出質疑。

屏東工廠爆炸3消防員殉職 消防員上凱道提訴求願「火神停止流淚」

張雅鈞表示，「我看了訊息才知道，那麼大的工廠發生火警，第一梯次進去的只有4個人，屏二分隊進去時是7個，包含我同梯3位同學都在裡面，接著，第二次爆炸就發生了，最後11個人下去後，屏東的救災量能，最後只出了66個人，一個幾千、幾萬坪平方公尺的工廠，只能出這些人來救災，反到是高雄(消防員)來支援」。

對於屏東爆炸救災流程，基層消防員張雅鈞提出質疑。（游定剛拍攝）

由於廠房內存放有化學物質，對於化工廠災害搶救流程，張雅鈞提出質疑，「通常若以工廠發生火警，會先觀察有無火煙冒出來，如果有火煙冒出，消防員有『生命三權』的存在，首先應和廠方取得諮詢的權力，得知場內有沒有配置危險物品或化學物品，之後救災人員才可入內進行救災。」針對屏東工廠爆炸案，張雅鈞好奇地說，「屏東消防局有沒有做到這件事，因為他們(消防員)人出來的時候，只有穿著消防衣而已」。

消防員工作權益促進協會今(23)上午上凱道砲轟政府無能。（廖映翔拍攝）

一旦化學工廠發生火警，張雅鈞則說，「應先求證化學品有哪些?會根據《北美應變指南》對於每個化學品的應變處理。」另外，張雅鈞補充，「一到現場會先觀察是否有大、小氣體洩漏，或發生火災時，值勤要距離多少的公尺，才是安全的救災行為。」

屏東工廠22日晚間發生爆炸意外。（資料照）

張雅鈞直言，「昨天他們(消防員)都入場了就發生爆炸，代表他們可能在進入廠區之前，並不知道有那麼多的化學品在工廠裡面，才會導致他們輕易的進去裡面」。

屏東縣長周春米受訪表示，「消防隊昨天在下午5點半左右接獲報案，5點42分抵達現場搶救，廠方人員提供含有化學物資訊後，消防員近晚間6點進入火場，兒現場得知有過氧化物不可以用水，所以才用乾粉滅火，消防員走進火場不到10公尺路程，馬上就發生爆炸，才會導致嚴重慘況發生」。