專門生產高爾夫球具的屏東明揚國際科技公司發生重大火警事故，消安再次引發討論，消防員工作權益促進協會呼籲總統候選人支持消防員組工會，民眾黨總統參選人柯文哲今回應，若當選總統會支持消防員組工會 、全面適用《 職業安全衛生法 》。

柯文哲今在臉書發文表示，屏東科技園區一家高爾夫球具工廠昨天傍晚大火，造成嚴重傷亡，逾百人送醫，還有16名傷者在加護病房。高雄、屏東多家醫院動員搶救傷患，感謝醫護人員的辛勞，也請大家一起為傷亡者祈福。

柯文哲指出，屏東縣消防局表示，昨天消防員救火，才進到廠區15公尺處就發生爆炸；廠內堆放塑膠粒、橡膠等易燃物品，到清晨火勢仍相當猛烈。2019年《 消防法 》修法後，要求消防指揮人員搶救工廠火災時，工廠管理權人應提供廠區化學品資訊、平面圖及搶救必要資訊，指派專人至現場協助救災。這一次為何造成嚴重的傷亡，應確實調查確認責任歸屬。

柯文哲接著說，今早看到消防員工作權益促進協會呼籲總統候選人要支持「消防員組工會，加速改革，還給基層發言權」。「我在此承諾，若當選總統會支持消防員組工會 、全面適用《 職業安全衛生法 》。」

柯文哲指出，教師在2011年、台鐵員工在2016年都已組工會，並非沒有先例，希望透過制度改革，讓消防員進出火場的風險降到最低，有充足裝備保護自己、救災完畢，能安全回到家人身邊。