「最正玉女歌手」林佳儀過去以一曲《一個人的我依然會微笑》走紅，2004年她嫁給小開老公，但豪門婚姻維持了16年告吹。近日林佳儀上節目分享婚變細節，控訴前夫愛面子，在公公過世後變本加厲到處借錢投資，連林母名下所有的千萬房產都沒放過，她更坦言當年婚前曾聽夫家嫌棄她有一個植物人弟弟，導致她聽到前夫每次吵架喊「我的錢」都相當畏懼，深怕多花夫家一分錢。

據知，林佳儀的弟弟林元楨2004年因在活動上不小心吸入太多乾冰，腦部缺氧送醫後仍不幸變成植物人，林佳儀一肩扛起照顧弟弟責任。近日她上《單身行不行》回憶單身時就是看中前夫看起來忠厚老實，以為對方是好好先生可以給她安全感，但其實當時前夫的阿姨就提醒她，過去前夫因為要回美國看前女友，不斷刷信用卡買機票，刷到信用破產，最後是阿姨幫他還的債，但林佳儀以為前夫應該已經改過，最後還是放心嫁給對方，沒想到前夫的真實個性其實一點都沒變。

林佳儀分享婚變始末（2:10起）。（影音／取自東風衛視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

林佳儀說，兩人因為都有服裝背景，婚後便決定一起創業，事業一帆風順，但前夫的爸爸過世後，前夫繼承遺產後「手就鬆了」，甚至動起上市上櫃、到上海展店的計畫，然而前夫的做法讓林佳儀相當質疑，前夫則樂觀表示「過幾年就賺回來」，林佳儀忍無可忍，前夫便拋出金句說：「錢的事妳不要管，都是我家的錢，我有讓妳付錢嗎？」

最誇張的是前夫後來號稱請了專業會計師幫忙整合債務，讓林佳儀當保證人，當林佳儀詢問會計師最近財務狀況時，對方便顧左右而言他，直到林佳儀發現前夫為了投資會計師還跑去向銀行借錢，總額高達千萬，讓林佳儀整把火都生起來，結果前夫又拋一句：「都是我的錯，妳不要生氣」，一句帶過所有錯誤，林佳儀說，最後壓垮兩人婚姻的稻草是發現前夫把歪腦筋動到她媽媽的房子上。

林佳儀回憶當時前夫提議用公司名字買她媽媽的房子，公司可以節稅，林家也會有固定的金錢入帳好照顧植物人弟弟，但沒想到房子被拿去二胎、三胎，直到房子被銀行法拍，林母也拿不太到錢，而前夫從頭到尾都想瞞林佳儀此事，每次去求岳母時都會刻意支開林佳儀，而林佳儀得知後崩潰又憤怒，覺得前夫從頭到尾內心只有自己，最終心死決定離婚一刀兩斷。