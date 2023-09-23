日本AV女神波多野結衣因神似台灣第一名模林志玲而有「暗黑林志玲」封號，暌違5年她揪好友大槻響一同來台，舉辦出道15周年的粉絲見面會，今（23日）也受財團法人流浪動物之家基金會的邀約出席公益活動，一早現身台北動物之家，近來有不少AV女優宣布引退，被問到是否也有引退念頭，2人的回應讓粉絲終於可以鬆一口氣。

波多野結衣因神似台灣第一名模林志玲而有「暗黑林志玲」封號。（羅永銘攝）

波多野結衣與大槻響已認識了12、13年，成為閨密的契機是因為在台灣一起工作，波多野結衣表示，大槻響的存在對她來說意義非凡，「我一路走來碰到了很多事情，但還是有小響的陪伴，所以還是段很美好的時光。」大槻響則大讚波多野結衣廚藝很好，不只會在她低潮時親自下廚煮飯，還帶狗狗去安慰她，波多野結衣也直呼，「她會馬上來我家找我，或是講超過1小時的電話，基本上都是我講話、她傾聽，真的非常貼心。」

大槻響大讚波多野結衣很會做菜。（羅永銘攝）

2人皆表示，雖然有過低潮期，但過得相當充實，也很開心，所以只要有粉絲的支持和工作邀約都還是會繼續努力，再被追問是否有設定一個退休年齡，大槻響表示目前還沒有具體計畫，「會持續多久還不一定，如果有天結婚的話說不定會引退」，波多野結衣也還沒有退休規劃。

波多野結衣（右）和大槻響已擁有超過10年的交情。（羅永銘攝）

最後，談到養寵物的經驗，波多野結衣表示，自己有養一隻6歲的狗，「牠非常可愛、乖巧，不會鬧脾氣也非常黏我，我每天上床睡覺都會抱著牠睡，現場的狗狗很可愛，很有活力」，還自稱「媽媽」，大槻響則透露，父母家中有6隻貓，每隻個性都不同，接觸的感覺也都不太一樣，因為從小就接觸貓，「一直想要養狗，波多野小姐也會跟我分享養狗的一些經驗」。