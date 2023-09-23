高雄市長陳其邁今也到長庚醫院，探視後送高雄傷患，為傷者加油打氣，感謝醫護辛勞並請收治醫院提供病患最好的照顧，包含未來的復健工作。（柯宗緯翻攝）

屏東科技園區高爾夫球代工廠「明揚國際」昨發生惡火，釀嚴重死傷，其中1名殉職勇消賴俊儒為高雄子弟，賴父為高雄市鼓山區公所的技工，高雄市長陳其邁今（23）日到屏東殯儀館慰問殉職的賴員雙親、弟弟，陳其邁向賴父表達不捨與哀悼，並強調將爭取最高、從優方式來撫恤殉職的勇消。

據了解，賴父當面向陳其邁表示，兒子俊儒相當英俊，這次不幸殉職，希望檢方不要解剖身體，可以採集DNA方式來比對身分，不然兒子「很痛，是二次傷害、三次傷害」。

陳其邁向賴家慰問，並請家屬務必保重，同時已指示社會局、民政局、勞工局同仁全力予以家屬協助，市府將提供一切必要協助，也會爭取最高、從優的方式來撫恤殉職的勇消。

陳其邁今也到長庚醫院，探視後送高雄傷患，為傷者加油打氣，感謝醫護辛勞並請收治醫院提供病患最好的照顧，包含未來的復健工作。陳其邁表示，高雄目前總共收治19位病患，其中長庚醫院有6位，包括2位傷勢較嚴重的消防員，市府也會全力協助後續工作。

陳其邁指出，現階段主要是醫療問題，包括高雄長庚、榮總等，都會提供病患最好的照顧，他也特別拜託醫院在未來涉及復健等相關工作，能夠照顧好後送到高雄的傷患與消防員。

陳其邁也提到，其中1位消防員是高雄市民，傷勢比較嚴重，大概集中在臉部、上半身，未來在重建工作上難度較高，也請長庚醫院提供最好的照顧。

陳其邁說，目前市府也針對後送到高雄的傷患，以及所有設籍高雄的傷患逐一探視表達慰問，瞭解需要協助事項，並安排專責社工一對一來輔導，全力協助傷患醫療及後續照顧復原工作。