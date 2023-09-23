Come for the home run, stay for the curtain call. pic.twitter.com/HFaAjObvm4 — San Diego Padres (@Padres) September 23, 2023

聖地牙哥教士打出令人失望的球季，國聯西區冠軍也早早落入道奇手裡，但教士拒絕束手就擒，帶傷上陣的馬恰多（Manny Machado）23日轟出雙響炮，4比2擊敗紅雀，助隊取得8連勝。教士近10場拿下9勝，這記回馬槍讓他們在外卡爭奪戰一息尚存。

國聯外卡爭奪戰，費城人、響尾蛇、小熊暫時領先，76勝78負的教士落後4場勝差，前面還有馬林魚、紅人、巨人3隊，希望不大但保留締造奇蹟的機會。馬恰多說：「我們拿出剩餘的所有能量，還剩下8場例行賽，我們將會全力拚戰。」

馬恰多因為右手肘肱骨外上髁炎（俗稱網球肘），本來有可能提前關機去開刀，他幾天前才表示把希望寄託在2024年有個健康的球季。教士隊的明年球季要提前開打，前往韓國首爾進行海外賽（對手道奇），教士陣中有韓國選手金河成。

現在教士似乎還有救，馬恰多決定持續上陣，他彈無虛發，此戰4支4「鐵支」加上兩支全壘打，生涯第7度達陣單季30轟。今年表現傑出的索托（Juan Soto）說：「我們要相信自己，直到最後一場比賽為止，我們唯一存活的機會就是不斷贏球。」1960年洋基保有大聯盟最長的季末15連勝紀錄。