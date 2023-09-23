交通部公路局為中秋連假規劃多項交通管制措施。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

今年中秋節3天連假，交通部高公局為分散車流，規劃多項交通管制措施，以期道路交通順暢。苗栗縣轄內國道1號頭份及國道3號香山等2處交流道，南向匝道於9月29日上午6時至中午12時，實施高乘載管制，乘坐未滿3人小型車輛及一般大貨車都不可進入這2處交流道，苗栗縣警局提醒用路人避開該管制時段，或行駛替代道路台1、台61線。

縣警局指出，另外連假9月30日、10月1日等2天，每日12時至21時亦配合高公局實施封閉國道3號西濱交流道北上匝道，苗栗縣警局已規劃警力在周邊道路實施交通疏導，另提供用路人參考改道替代路線如下：

一、持續行駛台61線北上路段到達目的地。

二、行駛台61線(北上)匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北上匝道。

三、行駛台61線(北上)匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道三號竹南交流道北上匝道。

根據交通部公路局中區養護工程分局分析去年所有連續假期交通流量，預估本次連假第1天的9月29日10至11時、15時至18時，台61線香山至竹南路段將出現大量南向返鄉車潮，尖峰小時交通量達1500至1600車次，10月1日北返車流後龍至香山全日交通量更高達2萬1000至2萬2000車次。據此，中區養護工程分局特別規劃台61線竹南段至後龍段12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，並於9月30日至10月1日封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，保持主線暢通，提高行車速度。

苗栗縣警局長莊勝雄特別要求所屬，除全力投入交通疏導外，並強化轄內各重要聯絡道、快速公路及國道交流道周邊道路行車動線順暢，亦應掌握即時路況，同步通報警察廣播電臺等傳播媒