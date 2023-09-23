知名女模若綺擔任許多節目助理主持，還是女團「運彩甜心」的成員，也時常在社群分享生活。不過她昨（22）日發文表示，弟弟就在屏東工廠工作，得知消息後讓她十分驚慌，所幸弟弟平安無事，卻有義消留言：「最好的朋友沒出來」引來許多網友不捨。

若綺昨（22）晚發文透露，自己的弟弟在屏東大火中躲過一劫，從電話中聽到弟弟的聲音時，讓她眼淚直流，祈求一切平安無事。貼文一出，引來許多網友紛紛祈禱，也有一名義消在底下留言，很開心若綺弟弟沒事，話鋒一轉，提到「我最好的警消朋友沒出來，真的很難過，但是這就是我們該做的，沒怨任何人，希望大家都能平安！」

網友留言表示「好朋友沒出來」，引眾人不捨。（圖/臉書 若綺Chloe）

而這名義消的留言立刻引起網友表示安慰，若綺看到後也為對方打氣：「真的好難過，祈禱拜託一定要平安！救災人員真的辛苦！聽到消息真的很心碎！不要再更可怕了！祈禱！」向前線的救災人員致上感謝。

此外，也有網友表示自己的朋友在該工廠工作，還好「他在爆炸前十分鐘下班離開」，情況十分驚險。至於此次屏東大火造成3死、102傷、6失蹤，今（23）日仍持續搜救當中，引起各界關注。