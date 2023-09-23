警方破獲詐騙集團，逮獲黃姓男子等13人。(警方提供)

警方破獲詐騙集團，逮獲黃姓男子等13人。(警方提供)

身為詐騙集團台灣幹部的黃姓男子，自稱是香港「Fasonla」投顧公司顧問，透過臉書招徠民眾加入LINE群組，並藉由投資名義要求他們掏錢，警方從人頭帳戶追查，破獲該詐團並逮獲13人，追查發現，黃男等人行騙得手後，透過人頭帳戶轉帳3、4層到虛擬錢包，半小時內就可完成洗錢，效率超高。

刑事局電信偵查大隊日前偵辦1起人頭帳戶案件，經向上溯源追查，發現該詐騙集團的成員自稱是香港「Fasonla」公司的投資顧問，專門在臉書張貼投資相關廣告，並藉以吸引民眾加入集團群組後，再由佯裝的專業顧問帶領民眾以美元、期貨為標的假投資。

警方查出，集團成員透過投資誘騙民眾依照他們的指示，將錢匯入指定人頭帳戶中，之後黃男就會透過網路，將匯入帳戶的錢分層轉過3、4層，之後再轉入虛擬貨幣錢包內，短短30分鐘就可完成洗錢，且過程中不需要車手去提領現款，降低遭查獲的風險，且成本低廉。

警方掌握集團成員等情資後，今年5月、7月搜索相關人住處，逮獲集團12名成員，負責收購人頭帳戶及電話的黃男察覺同夥被抓，心覺有異，正準備變賣名下叫車逃跑，就於8月遭逮，被依詐欺、洗錢等罪嫌法辦。

警方指出，該集團營運至今詐騙累計金額高達1億5000萬元，目前掌握約30人受害，這些被害人當中，有人遭騙金額高達1000萬，且他們原本認為自己投資獲利，卻在想要獲利了結出場時，才發現根本無法領出本金，最後都是血本無歸。