美國國際半導體產業協會（SEMI）日前公布北美半導體設備8月出貨數據，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，他認為數據應該乏善可陳，因為1項警報還未解除，半導體市場仍須審慎看待。

陸行之表示，7月SIA全球半導體營收統計及8月美國ISM採購經理人指數數據，都有從隧道看到光的感覺，他分析半導體設計及IDM廠商已經看到需求逐月年比改善，但因為還在消耗庫存，所以還沒辦法驅動IDM及晶圓代工廠加碼資本開支，也還沒好到讓市場排除短期震盪拉回。

陸行之提到，他覺得比較奇怪的是，CoWoS封測設備不是很缺，但好像也沒讓北美半導體封測設備數字好看一點。他並列出以下4項重點數據：

一、8月份北美晶圓製造設備出貨達32.44億美元，月減1%，年減創近年新低達17%。

二、8月份北美封測製造設備出貨達2.49億美元，月增1%，年減達29%。

三、7月份全球半導體營收達432億，月增2.4%，年減10%, YTD年減18%，表示年減減速，需求持續改善。

四、8月份美國採購經理人指數達47.6，月增2.6%，年減10%，也有逐月改善的現象。