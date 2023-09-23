新竹縣農業推廣教育聯合成果展，彰化縣政府農業處科長黃文瑛介紹「彰化優鮮」農特產品，。（羅浚濱攝）

新竹縣農業推廣教育聯合成果展，12鄉鎮市農會展出特色農產品和推廣教育工作成果。（羅浚濱攝）

112年度新竹縣農業推廣教育聯合成果展，23日在新竹縣農會舉辦，今年透過中台灣區域治理平台，首度邀請彰化縣10個鄉鎮農會，與新竹縣12個鄉鎮市農會共同展出農業推廣成果，透過交流也顯現合作發展的潛力。

副縣長陳見賢表示，今年是彰化縣建縣300周年，彰化縣的鄉鎮市數為新竹縣2倍，與新竹縣同屬中台灣區域治理平台成員，看到各農會展示的成果及表演也十分開心，期許農會持續展現台灣農業推廣教育的多元性及活力，更期望透過此次展示及交流，分享各自在地的農特產品，往後交流更加密切。

彰化縣政府農業處科長黃文瑛表示，彰化縣各農會推動家政、綠照、四健及農事青農不遺餘力，近年在十大績優產銷班、十大神農等獲獎無數，這次參展的有10個農會，農特產品都有「彰化優鮮」商標。

黃文瑛介紹「彰化優鮮」農特產品，希望藉由交流，學習彼此的推廣成果，更歡迎新竹縣民眾到彰化縣一訪2023彰化博覽會、參加2023彰化GO購活動。

這項聯合成果展以家政、綠照、四健、農事青農等4大主題做展示，靜態作品展呈現一年來的學習成果，農事青農專區陳列輔導農業產銷班及在地青年農民推廣教育工作成果。家政、綠照專區展示家政班員、綠照班員平日所學精心設計的各式手工藝品。

縣府農業處長傅琦媺指出，今年的新竹縣農業推廣教育聯合成果展，可以讓民眾一覽新竹縣及彰化縣推動農事、家政、綠照、四健等豐富的成果，串聯農村老、中、青世代的傳承，一起為這片土地努力付出，將這份感動傳遞、延續下去。