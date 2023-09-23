87歲奶奶玩起幼時最愛的撿紅點撲克牌遊戲。曾雪蒨攝

拿沙包丟九宮格闖關遊戲也大受長者歡迎。曾雪蒨攝

打地鼠闖關遊戲訓練長者的反應力，促進肢體運動延緩失智。曾雪蒨攝

87歲的奶奶4年前出現失智症狀，不但逐漸忘了身邊的人，甚至坐下來就想睡覺，4年前在老公陪同下參加鹿谷鄉樂智學園，23日在一場樂智闖關遊戲中跟老公拚闖關「不忘」搶第一，精神好轉記憶也不再退化，令人稱羨！

9月是國際失智症月，竹山秀傳醫院失智共同照護中心23日在竹山公園舉辦失智個案闖關活動，邀請包括竹山中和、山崇、下坪、鹿谷彰雅、集集和平、草屯土城、和水里、信義等樂智服務據點，超過100多名學員及家屬共同參與，過5個包括肌力、記憶、懷舊等闖關遊戲，學員們各個宛如回到幼時玩闖關遊戲，開心展笑顏。

竹山秀傳醫院莊碧焜院長指出，竹山秀傳從民國106年開始設置「失智症共同照護中心」，以社區照護模式提升對長輩的照顧，一起預防及延緩失智。今天在竹山公園舉辦的活動，就是促進個案間與外界環境的互動，提供表達情緒及溝通的機會；而對於退化中的認知功能予以刺激；也利用互動遊戲得到成就感，增加社會參與，減少孤獨感；在懷舊遊戲中回憶過往生活，重整記憶進而找回自信的自己。

其中鹿谷鄉彰雅樂智活動中心的87歲阿嬤老公就說，4年前發現老婆開始忘東忘西，個管師建議老婆需要參與群體活動減緩腦部退化，他毅然決定讓老伴參加樂智學園，如今4年過去，老伴以前坐著就睡覺，身體也無力，現在在老師用心帶領下，透過活動和遊戲動一動身體筋骨，老婆變快樂有活力，社區樂智課程真的幫了很大的忙。

南投縣衛生局統計，縣內失智人口約有7981人，其中65歲以上的老人約每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者，且罹病者有年輕化現象。

曾碧焜院長指出，由於失智症非單一項疾病而是一群症狀的組合，照護模式也需要多元才能真正幫助個案達到預防及延緩的目標，透過上午的闖關活動，邀請個案走到戶外參與活動，希望提升社區對失智症之認知，也建立更友善的失智社區環境，讓每個人正面看待高齡社會下失智議題並共同面對與因應。