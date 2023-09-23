被封為重機女神的YouTuber咪妃婚後育有一女，兼顧工作和家庭的同時，她2021年考進台北海大碩士班，如今2年過去，咪妃順利取得學位，開心地表示：「感覺都值得了！」

咪妃22日在社群報喜，宣布拿到台北海洋科技大學的碩士學位證書，「昨天終於去學校領了畢業證書，沒日沒夜的寫論文和看文獻期刊看到眼花，加上忙碌工作和照顧小寶寶還是想兩年拚論文出來，感覺都值得了。」大批網友都很佩服咪妃的毅力，留言區刷一排恭喜。

咪妃2021年重回校園，就讀台北海洋科技大學海洋休閒觀光系碩士班，當時她表示：「是在我求學過程中，唯一一次是自己很想去唸書的感覺！在校內就是單純一名學生，在校外做好咪妃！不會因為學業影響頻道、實況、工作等等。」

咪妃坦言，剛開始前認為已28歲，早過了求學的年紀，對重返校園有疑慮，但看到長白頭髮的爸爸訂下攻讀博士的目標，絲毫不畏懼年紀，就覺得28歲沒什麼了，同時呼籲粉絲：「最重要的，只要是你喜歡的，什麼年紀都不會是阻力！」