屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」於昨（22）日晚間因化學物質發生爆炸造成消防員及民眾重大傷亡，新北市搜救協會也前往事故現場，支援2台熱顯像儀空拍機。

同為消防人員，新北市消防局全體消防同仁，共同為傷者祈福，為不幸殉職的消防員哀悼。另考量本次火警尚未完成熄滅且燒燙傷患者眾多，新北市消防局準備各式能深入危害區域的救災機器人隨時待命馳援，並橫向聯繫衛生局整備轄內醫療量能，以利燒燙傷患收治。

新北市政府消防局李清安局長表示，面對突然其來的災害，消防弟兄在第一線，用血肉之軀保全民眾生命財產，是社會國家的英雄。目前救災工作仍在持續當中，新北市消防局已備妥7輛可深入危險環境的救災機器人，隨時奔赴屏東前往救災。

同時也橫向聯繫衛生局完成協調亞東醫院及土城醫院，快速的提供10床燒燙傷病患床位，以收治本案患者，新北市全體消防人員由衷的祈願，所有人員都能平安，逝者安息、傷者康復。