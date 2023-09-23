KVD002酷似彩虹-4（見影片），但卻是為中方陸軍量身打造的新型無人機。

分析家說，新亮相的解放軍KVD002中空長航時察打一體武裝無人機很可能從2022年起，就參與了繞台巡航與軍演。

據中方官媒《環球時報》報導，就在KVD002上周於天津國際直升機博覽會首度公開亮相後，消息傳出，它是專為中方陸軍打造的彩虹-4無人機變體。

觀察家指出，從展出的KVD002看來，它的氣動設計酷似彩虹-4。此外，它搭載了AR-1空對地飛彈，而這也是打造彩虹系列無人機的航天彩虹無人機所研製的。無論是解放軍，或是航天彩虹無人機都沒有公開說明，KVD002和彩虹-4無人機之間的關係。

由於台灣國防部在不了解KVD002的情況下，自從2022年9月以來，就不時說，解放軍在繞台巡邏和軍演中，出動了彩虹-4察打無人機。事實上，參與繞台行動的，有時還有中方陸軍的直-10攻擊直升機和KVD001察打無人機。

These '2023 Tianjin Expo' photos appeared on the internet.



They described the UAV as a "KVD002 medium-altitude long-endurance UAV system, it's the Army’s first integrated surveillance &combat UAV system", but it seems to be a 🇨🇳CH-4 with very little differences

(via wb/老天XL) pic.twitter.com/3cYBMzOHxz — Jesus Roman (@jesusfroman) September 14, 2023

中國軍事航空專家傅前哨說，彩虹-4已在海外展現了戰力，自然引起中方陸軍等國內用戶的興趣。他強調，如果有必要，KVD002能繞台執行偵察和精準打擊任務。

KVD002是中方陸軍第一款察打無裝無人機，主要用於對作戰地域進行長時間、大範圍偵察，並對重要區域和重點目標進行詳察。此外，它可根據空地協同計畫，對影響地面作戰行動的敵方防空系統、裝甲目標和堅固工事等進行精確打擊。同時它還能與直升機協同作戰，為直升機編隊提供偵察保障和護航。

不僅如此，它還能為攻擊直升機進行目標照射引導，並為武裝直升機清除敵方地面火力威脅，也能獨立偵察要害目標，加以識別和打擊，執行發現就摧毀的任務。