全國規模最大「永信杯全國排球錦標賽」， 23日起一連4天在台中大甲鐵砧山永信運動公園開打。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

全國規模最大「永信杯全國排球錦標賽」， 23日起一連4天在台中大甲鐵砧山永信運動公園開打。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

全國規模最大「永信杯全國排球錦標賽」， 23日起一連4天在台中大甲鐵砧山永信運動公園開打，吸引全國各地共366隊、逾6000人參加。副市長王育敏出席典禮表示，「國家選手搖籃！」，永信杯是全國參加隊伍最多、歷史最悠久排球比賽，感謝50年來培育無數國家排球選手。

王育敏指出，永信杯全國排球錦標賽今年邁入第50屆，台中身為主辦城市，感到非常榮幸，感謝永信基金會長年與市府合作，竭力提供排球好手們競技、交流舞台，並於鐵砧山上闢建「永信運動公園」，免費對外開放全民運動，對促進城市交流、培育排球運動人才功不可沒。

運動局長李昱叡表示，在永信杯全國排球錦標賽中，過往新峰隊曾連續30年參加賽事，勇奪19座冠軍，締造12連霸佳績，台中豐原高商也擁有永信杯7連霸紀錄，還有東山高中、雙十國中、潭秀國中等球隊均取得亮眼成績，彰顯台中排球運動實力，讓整個城市為之光榮。

永信企業董事長李芳裕指出，今年以「永信50，感恩有您」為主題，向這一路上曾幫助過永信杯的所有人，獻上最誠摯的敬意與感謝。

運動局表示，欣逢第50屆的永信杯排球賽，第1屆曾帶隊參賽的校長張澤彥，以及連續參賽拿下19座冠軍的新峰排球隊老師陳春興、李松榮，這些國寶級耆老與永信杯的淵源都有將近50年，這些年來也持續推廣國內排球運動，是國內排壇的重要推手。

此外，本屆台灣永信藥品特別邀請同為永信集團成員之一的永信東南亞控股籌組馬來西亞當地的天涯排球俱樂部跨國征戰，象徵著永信杯已不僅是臺灣最重要的排球運動賽事，本屆比賽亦是永信杯跨入國際賽的歷史定位，所有人都在此刻見證跨越半世紀的永信杯。