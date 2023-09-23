國外月亮真的比較圓，一名網友表示，剛從日本旅遊回來就覺得好失落，因為台灣很多地方都比不上日本，舉例來說，日本的機場設計很美、人民素養較高、人行道規畫的很好且市容街景整齊好看，貼文讓兩派人吵翻，有人認為台灣真的比不上日本，但也網友認為原PO看到的東西很表面，日本只適合觀光旅遊，不適合工作生活。

一名男網友在Dcard上詢問，大家從日本回台灣有多失落？他一踏進桃園機場就超失落，因為桃機真的很醜，日本機場則有大面落地窗，美學設計屌打台灣，且台灣的公車或捷運都會有人大聲講電話，非常擾人，但在日本根本沒有人會這樣。

男網友表示，台灣的人行道堆滿機車與雜物，而日本的人行道平順寬敞，有些地方的人行道甚至還會比馬路還大。而且他發現即便到了台灣最繁華的信義計畫區，連日本的二線城市的街景都輸，更不要說跟澀谷、新宿或銀座表參道來比了。

貼文引起網友討論，有網友認為台灣的市容很醜，從日本回來看到真的會很失落，而且台灣的交通狀況也令人搖頭。「玩回來覺得台灣街道好髒」、「關於人行道這點台灣有很大的進步空間，真的是去過日本才知道原來走路可以這麼放心」。

另有網友則說，原PO看得太膚淺了，日本和台灣都是各有好處，日本真的適合觀光旅遊，如果要在日本工作，其實沒有那麼美好。「你是不是都只有去日本觀光區，而且去沒幾次日本呢？只能說你看得很表面，就是膚淺」、「身為在日本長期生活過跟台灣長期生活過的台灣人，如果你深入日本生活，會覺得台灣真的是一個好地方。」