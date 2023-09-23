中秋佳節將至，許多民眾已經安排好行程，打算和親友相約烤肉、賞月，對此，命理專家小孟老師點名5生肖受到財神眷顧，中秋前後財運極佳，不妨透過簡單的開運方法，或許能旺上加旺，賺進大把鈔票。

▍Top5、生肖羊

屬羊的人會有小偏財，若身邊有不錯的投資標的，可以投資看看，說不定能賺到錢，無論是股票或基金都有很好的回報率。

開財運方法：在書桌抽屜擺放五帝錢，能讓你2023年充滿帝氣。

▍Top4、生肖猴

屬猴的人過去有套牢的情況，無論是資金或股票都能有所回報；想置產的人則能以便宜價格購入；若與他人有財務糾紛也都能解決。

開財運方法：在房間裡擺紅地墊，能夠鴻運高升。

▍Top3、生肖雞

屬雞的人可說是揚眉吐氣，中秋前僅需跟主管提出要求，就能獲得加薪的機會，想轉業的人也能得到比目前公司更高的待遇。

開財運方法：在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，並在元寶下寫上姓名生日就能好運不斷。

▍Top2、生肖豬

屬豬的人只要憑藉智慧就能得到想要的財富，若想讓運勢更好，不妨到異鄉旅遊，除了能轉運，還能看到不錯的新興行業，對創業者而言很有幫助，說不定會變成千萬富翁。

開財運方法：家裡廁所放黃色或金色的衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票。

▍Top1、生肖龍

屬龍的人過往的辛勤努力，總算苦盡甘來，業績將會突飛猛進，超越以往的數字，除了財運攀升之外，也會有很多外快可賺。

開財運方法：紅包袋上畫個圓圈，並在裡頭寫上姓名生日就能招來好運。