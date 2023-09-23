有些人個性溫柔，但並不代表懦弱。《搜狐網》近日分享3個城府深的生肖，他們待人都和顏悅色，不過內心其實很沉穩，總是在觀察身邊的人事物，不會輕易亮出自己的底牌，雖然看似溫柔但卻不容易接近。

▎生肖蛇

生肖蛇待人相當和善，不過個性溫和不代表軟弱，他們善於觀察與分析，不會輕易表露自己的感受與意圖，做事冷靜又謹慎，相處時還是能感覺到生肖蛇警覺性高，做事或說話都有所保留，不會讓人隨意窺探，直到肯定對方才會付出真心。

▎生肖兔

生肖兔做事謙虛，甚至讓人覺得野心不大，不過其實只是沒表現出來，他們內心沉穩，是出色的策略家，擅長分析機會與風險，不會輕易暴露自己的意圖，深諳人性和情勢變化，時刻都在思考如何達到自己的目標，更好地掌控局勢。

▎生肖虎

生肖虎雖然個性活潑樂觀，不過有時有些驕傲，讓人覺得難以接近，生肖虎其實並非自負，而是非常有自信，內心堅定不易受外界影響，此外城府也較深，不會輕易展露自己的弱點，把情感深埋在心底，認為堅毅的性格是成功的關鍵。