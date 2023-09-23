台中市重大建設「綠美圖」驚傳墜樓事件，36歲的越南籍移工疑因心情不佳，22日下午收工後獨自坐在綠美圖工地6樓處，有同事趨前要帶他離開，但該名移工不但掙脫同事後墜樓，被送醫急救後仍宣告不治。

這起事件發生在22日下午近5點鐘，工地工人告訴警方，當時工程施作告一段落，大家都準備要收工了，在清點人數時發現少了1人，便到工地中尋找，見到秦姓越南籍移工獨自坐在第7層鷹架（約6樓高）處，便趨前要帶他下樓，未料秦男不願意掙脫同事的手，接著就墜落落樓下。

秦男墜落工地1樓地面，其他工人見狀趕忙報案並將他送醫，但經急救後仍不治。

台中綠美圖為台中市重要建設之一，是由普立茲克建築獎得主、日本建築師妹島和世與台灣建築團隊合作設計，為全台首座結合美術館與圖書館的文化建築，2019年動工，預計今年底硬體結構將完成、2025年開館。

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