嘉義縣義竹鄉御良田玉米生產合作社去年引進美國磨菇型爆裂玉米品種，採收後部分已開發成「田野蘑球」爆米花品牌，今正式問市。（呂妍庭攝）

現場賓客大啖香脆爆米花，嘉義縣長翁章梁更是對味道讚不絕口，將會積極輔導品牌上架嘉義優鮮。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鄉御良田玉米生產合作社去年引進美國磨菇型爆裂玉米品種，已成功種植採收。（呂妍庭攝）

嘉義縣義竹鄉御良田玉米生產合作社去年引進美國磨菇型爆裂玉米品種，首批種植11公頃，採收後部分已開發成「田野蘑球」爆米花品牌，今外國品種、台灣國產蘑菇型爆裂玉米製成的爆米花品牌正式發布，御良田玉米生產合作社理事長謝勝騏期待，「田野蘑球」能一爆而紅，未來擴大種植面積，讓義竹農業再提升。

義竹鄉硬質玉米種植面積逾2000公頃，有「玉米之鄉」之稱，謝勝騏說，義竹鄉硬質玉米產量居全台之冠，但專做爆米花的品種台灣沒有，所以去年特別引進磨菇型爆裂玉米品種，去年9月開始試種3公頃爆裂玉米，加上今年第1期種植8公頃，在義竹進行田間栽培管理、採收總量等測試，發現這種品種在台可以成功種植。

謝勝騏說，這種品種更在地、更節水、非基改，能取代外國進口，今年以「嘉義縣年度農村再生執行計畫」開發「田野蘑球」爆米花品牌，首推為限量發售，未來將擴大耕作50公頃以上，開發出更多專屬在地口味，包括義竹槡椹、阿里山咖啡等，主要通路分成2條通路，除提供「田野蘑球」爆米花品牌使用，未來會擴大耕作面積至50至100公頃，將種植技術分享給嘉義縣內玉米農，期望吸引更青年返鄉工作。

嘉義縣長翁章梁說，合作社特別馴化這款美國玉米品種，是為了爆米花而開發，產品擁產銷履歷且是非基改玉米，更具商品價值，尤其目前4個口味都跟嘉義產產結合，包括阿里山高山茶、山葵及布袋海鹽等，相信未來一定會發展出更多口味，期待新品牌能成功，讓更多農民加入合作社，加入種植行列。

由於該計畫是農業部農村發展及水土保持署與御良田玉米生產合作作共同執行的「嘉義縣年度農村再生執行計畫」，今立委蔡易餘、翁重鈞、農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋等人都到場，肯定合作社以打造義竹玉米品牌為目標，至今已吸引12位青年加入，並建構社區回饋機制，期待能透過青年參與，創造在地產業更大的市場機會。