中秋節即將到來，是民眾外出烤肉的季節，為避免民眾將高壓容器直接丟棄垃圾車，造成氣爆、起火等事件，新竹市環保局提醒使用卡式瓦斯爐燒烤的民眾，要記得將瓦斯罐做好「完、包、警、收」回收4步驟，並於包裝外加註「內有高壓空瓶」等提醒警示語，再口頭告知清潔隊員，另也推廣回收活動，民眾集滿3個高壓容器可兌換衛生紙。

近來有部分縣市垃圾車在收運垃圾途中，發生氣爆、起火事件，導致整台垃圾車起火燃燒而危害公共安全，主要因為民眾將使用完後之高壓容器，直接投入垃圾車丟棄，瓶內裝的液態燃料，經過垃圾車壓縮後的擠壓、摩擦，而產生火花造成高壓容器氣爆。

新竹市長高虹安也提醒市民，要做好「完、包、警、收」回收4步驟，並於回收包裝外加註「內有高壓空瓶」等提醒警示語，再口頭告知清潔隊員，讓他們清楚了解回收物為高壓容器並妥善貯存，避免波及人身安全與造成垃圾車損毀。

環保局長江盛任說，「高壓容器」屬公告應回收容器，除瓦斯罐外，常見的高壓容器還有造型噴霧、防曬噴霧、殺蟲劑、芳香劑、氣體瓶、壓力容器和泡沫瓶等，請市民交付回收前，確實將高壓容器內容物排空。

江盛任也說，如果不能妥善處理，可能對環境、社區及人身造成嚴重威脅，切勿因一己之便而將高壓容器當一般垃圾丟棄，使自己及他人陷入氣爆危機之中，做好安全回收，讓大家都安心。

環保局提醒，高壓容器不宜長時間存放在室外或陽台，以免因受熱或太陽直射而發生氣體膨脹、高壓氣體泄漏或瓶身破裂等危險情況，如需暫存，應放置於陰暗通風無明火的地方，以保障居家及社區環境安全。

為加強推廣回收高壓容器，環保局也在9月28日、10月12日上午8點至12點，在新竹區漁會大樓，舉辦廢高壓容器回收兌換宣導活動，集3個高壓容器可兌換衛生紙1包，每人每次限兌換3份，數量有限兌完為止。