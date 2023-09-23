警方前往西門町生意最旺的健康麻將協會取締。（警方提供）

警方查扣賭具及點數卡。（警方提供）

半年被抓3次也不怕 西門町麻將協會又遭警查賭

號稱西門町生意最好，人氣最旺，位於漢口街的「健康麻將協會」，2017年開幕後一直被檢舉暗中讓民眾賭博，2018年警方更在半年內連抄3次，但業者完全抓不怕，萬華警方本月21日再度持搜索票上門，逮捕52歲吳姓女負責人、40名賭客以及10萬餘元賭金。

萬華區有20多家麻將協會、休閒館，其中屹立不搖，生意長紅的，就是這家位在漢口街的協會，原本1樓可擺近20桌麻將，因為客人太多，後來還改建地下室再加8桌，但因樹大招風不斷被檢舉，萬華警方也多次前往取締。

2018年警方先後在2月、7月及8月，半年前取締該協會3次，但因「抽頭金」難以界定，3次都不起訴，也讓業者有恃無恐，對外都宣稱自己是合法，「檢察官、法官都說不違法！」要民眾放心來玩。

警方指出，疫情期間該協會生意稍有影響，但去年解封後，生意又開始逐漸回溫，最近又回復到不段時段至少10桌的盛況，經循線追查，21日持搜索票前往取締。

警方查獲吳姓女負責人，以及賭得興起的10桌40名賭客，另查扣現金、點數卡、賭具、監視器等證物，隨後將眾人帶回偵訊。

吳女辯稱協會只提供娛樂，嚴禁賭博，他們只發點數卡，換成現金是客人私自行為，警方訊後依賭博罪將眾人送辦。