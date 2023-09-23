騎車時猛催油門，突然將前輪騰空而起，只以後輪著地行駛，表演俗稱的「翹孤輪」，很刺激又很帥嗎?不、不、不......這樣不但一點都不帥，且依法最重可處3萬6仟元罰鍰，一旦不慎失控「壘殘」或撞到其他人車而造成交通事故，很可能因此吃上公共危險或是過失傷害官司。

日前一位機車騎士行經桃園區春日路時，因以後輪著地(俗稱「翹孤輪」)的危險方式騎車被檢舉，桃園警分局仔細檢視檢舉影片，發現「翹孤輪」違規事證明確，依照規定告發，後續將郵寄違規舉發單給車主，一時耍帥行為將噴飛一大疊鈔票，實在得不償失。

桃園警分局交通組組長林健祥表示，依據道路交通管理處罰條例第43條規定，「翹孤輪」於道路上行駛屬危險駕駛行為，最重可處新臺幣3萬6仟元罰鍰，及吊扣車輛牌照6個月，因而肇事者，並吊銷其駕駛執照，另外也要加記違規點數。

桃園警分局呼籲：機車騎士勿以獨輪或放開雙手等危險駕駛行為行駛於道路上，稍一不慎即易釀成交通事故，甚至造成傷亡。相關罰則非常重，切勿以身試法。

9月1日至30日是交通部刻正執行的「交通安全月」期程，桃園警方規劃在高發事故路口，執行取締違規勤務，針對「違規停車、車不停讓行人、非號誌化路口未停讓、道路障礙、行人各項違規、酒駕、超速」等重點違規項目強力取締，以確保良好交通秩序，桃警呼籲大家共同響應「車輛慢看停 行人安全行」的交通安全口號，共同維護良好交通秩序。