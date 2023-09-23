明揚國際科技公司屏東廠房昨（22日）發生爆炸大火，造成逾百人受傷，多位消防員殉職。立委洪申翰今(23日)在臉書發文指出，有3個關鍵問題待確認，包含工廠是否有依消防法提供廠內相關資訊、化學原物料有無確實登記以及有無把資料提供給現場消防員跟指揮官。

洪申翰指出，目前資訊還有點混亂，但有幾點需要確認，「第一，工廠的管理權人，是否有依《消防法》第21-1條規範，提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，並指派專人至現場協助救災？」「第二，工廠現場的化學原物料，到底有沒有在環境部化學署的跨部會化學物質資訊平台（化學雲）上，完整而確實地登錄？」「第三，上述資料庫有沒有把確切的資料與圖資，即時提供給現場的指揮官與消防隊員，去做風險辨識與掌握？」

洪申翰指出，「這幾個重要環節，都是協助消防人員在現場，盡力掌握火場風險的機制設計。災害現場的資訊必然紛雜，這不難想像，因此，上面這些資訊流的對接，都很需要相關主管機關更進一步的確認與釐清，有沒有落實。」

洪申翰表示，過去他還在民間機構工作時，曾經協助改善這些工廠化學物料流向與風險資訊的對接。這的確是跨部會資訊整合的高難度工作。包括資料格式、作業流程的介面與更新，還有稽核能量能否落實的議題，這幾年透過環境部化學署（過去是環保署化學局）的化學雲系統，是已有滿大的進展。

但洪申翰強調，為了有效降低災害與消防人員的風險，都應該時時再不斷檢視，還有沒有更多「能做而未做到」的地方？在這次屏東工業園區的爆炸事件，造成這麼多的傷亡，除了必須給予這些罹難的消防弟兄從優撫卹，也應該要把相關的機制，再做一次深度的檢討。

不過，許多網友都相當氣憤，在洪申翰臉書貼文留言指出，「執政平時不編加預算，給軍警消，增裝備或福利，人死了，選舉前執政黨才在貓哭秏子！」「消防人員衣服一些裝備請問有更新到最新嗎？答案是沒有！立委真好當阿！別人孩子死不完」、「希望委員可以盤點一下民進黨這七年來，針對減少消防員殉職所做的努力」，也有網友留言提到「希望支持消防組工會」。