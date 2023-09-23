明年立委選舉，雲林縣第1選區（海線）除民進黨蘇治芬、國民黨丁學忠參選，台灣革命黨的李昭儀也投入戰局，形成「三腳督」。李昭儀於2020年立委選舉，對戰蘇治芬、張嘉郡、林富源3人，雖落敗但不氣餒，此次再次參選，訴求關心年輕人、政治不分黨派，希望讓選民有更多選擇。

38歲的李昭儀為麥寮鄉人，長住虎尾鎮，為現任台灣革命黨黨主席，之前並未宣布參選立委，本月15日在高鐵雲林站設置大型競選看板，位於虎尾高中附近的競選服務處，則於本月22日貼上競選圖樣，民眾才知道她要參選。23日李頂著豔陽在虎尾高鐵特定區發送競選傳單，尋求選民支持，希望增加曝光度。

李昭儀表示，雖然很多人不認識她，但她與助理本月初開始下鄉勤跑基層，訴求「雲林新活力」。她在虎尾從事建築相關產業，深知許多年輕人無力買房，最大問題在於付不起頭期款，即使是便宜的套房，頭期款至少也要50萬元，很多年輕人無力負擔，因此她提出政府要設法介入協助的政見，獲得不少年輕人支持。

李昭儀說，目前各政黨競爭激烈，她認為為民服務要不分黨派，不要因政黨之分而影響地方建設。此次參選，也希望鼓勵年輕人踴躍投入政治，一起來關心生活周邊的大小事務，提出年輕人的看法與意見，讓年輕人的需求被重視了解，政黨、無黨都團結起來，才能帶給雲林新活力。

李昭儀本屆立委選舉面對民進黨蘇治芬、國民黨張嘉郡、無黨籍林富源，最後拿下2088票，得票率1.11％。地方人士分析，明年雲林海線立委選舉，仍屬國、民2黨之爭，尋求連任的蘇治芬對上國民黨丁學忠，2人實力都不容小覷。不過李昭儀再次參選，3年多來累積不少經驗與支持，也不容輕忽。