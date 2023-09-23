台北市政府體育局為了提升市民規律運動的習慣，因此開放民眾領取1500U幣折抵運動消費，不過民進黨台北市議員林延鳳質疑，2萬名額僅只有8615人來登記，剔除不符資格者僅剩7123人，成效只有去年「熊好券運動券」使用率72.6％的一半不到，執行率堪憂，對於如何續推登記或加碼，該局竟然「還在想」。對此體育局則回應，已規畫第2波開放申請，近期將對外公告申請方式。

林延鳳表示，日前向體育局索茲後發現，體育局力推U-Sport政策，原2萬名額的「12次免費運動（即1500Ｕ免費動）」經登記截止卻只來8615人，僅佔預期量約43％，且若經剔除不符資格者則為7738人，再限縮至符合資格年齡之23至64歲者，則僅有7123人，僅剩佔預期量約35.62％，成效只有去年「熊好運動券2.0」使用率72.6％的一半不到。

林延鳳認為，Ｕ-Sport存有「客群不明、宣傳不力、誘因不足」等「三不」，恐為參與市民意願低落之主因，該筆追加預算3521萬不但執行率堪憂，對於如何續推登記或加碼，該局竟然「還在想」，完全是毫無備案的過度樂觀，認為以這樣的預算執行成效，將完全無法說服議會通過明年包含補助款、資通訊設備建置費用以及效益評估費用等1億2555.7萬之U-Sport預算。

對此體育局表示，第1波申請符合資格民眾，將於9月29日前以簡訊方式通知，9月30日起透過台北通APP於各運動中心使用1500U幣。體育局也直言，部分民眾陸續反映申請延長需求，已經規畫第2波開放申請，近期將對外公告申請方式，並規畫透過線上線下各種行銷管道與活動，加強行銷宣傳。U-Sport計畫持續滾動檢討，並已將議員建議納入後續規畫，階段性擴大場館及使用範圍，以激勵民眾培養運動習慣。