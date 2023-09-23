全球農業大國巴西的玉米產量暴增，利用玉米生產乙醇的利潤因而提高，於是工廠開始減少用甘蔗來製造生質燃料，並轉而擴大生產價格創高的食糖。乙醇是這個拉美最大經濟體主要的汽車生質燃料。

巴西投銀BTG Pactual出具報告指出，過去兩年來，用玉米生產乙醇的成本比用甘蔗生產該生質燃料的成本減少16%。

Green Pool Commodity Specialists資深大宗商品分析師Eder Vieito表示，現在但凡手頭有錢的公司不是投資玉米乙醇，就是擴大製糖產能。

顧問公司FG/A表示，甘蔗廠計劃未來幾季增加約250萬噸的食用糖產能。

Hedgepoint Global Markets美洲糖業分析部門主管Murilo Mello 表示，至少在未來兩季，糖廠可能繼續盡可能地擴大食糖產量。

對於苦於通膨高漲的消費者而言，糖價可望回落是個大好消息。

印度是全球第二大甘蔗生產國，僅次於巴西，但極端氣候導致該國甘蔗產量大減，進而推升食糖價格。