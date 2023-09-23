雲林一名吳姓婦人帶寵物犬返家時，搭同部電梯的沈姓女子，因為不滿狗狗一直嗅聞她，便出手要予以制止，此舉卻引爆吳女不滿，直接就出手毆打沈女，不甘示弱的沈女也立刻回擊。

雙方不僅出手還出腳，直到電梯到達4樓後，2人還不是不善罷干休，走出電梯受繼續打，沈女丈夫（朱男）聽到聲響走出家門，看見妻子被打，當下並未制止雙方，還立刻加入戰局毆打吳女，上演2打1大亂鬥。

最後導致吳女臉、右手、左手肘、胸壁及背有擦挫傷、右眼結膜下出血；沈女臉、雙手、雙腿挫擦傷；朱男則是多處擦傷。3人就醫後驗傷提告，警方受理依法送辦，檢方偵查後聲請簡易判決。

法官審酌，3人僅因細故爭執，未思理性和平解決，即互相施加暴力，漠視他人身體法益，造成彼此受傷，行為實不可取；惟念3人犯後均坦承犯行，並審酌犯罪動機、手段及所受傷勢及損害狀況，彼此未能達成和解等。

法官日前依犯傷害罪，吳女與朱男都判處拘役30日，沈女犯傷害罪，處拘役20日；3人如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。可上訴