愛爾達過去以轉播奧運、世足等重大體育賽事聞名，幾乎是台灣體育轉播的代名詞，其主要業務係提供高畫質的數位內容。不論是頂尖體育賽事轉播，或是日、韓、陸影劇節目，提供給視聽大眾最優質的影視內容。

公司表示，本次在主管機關增加掛牌公司的產業分類的政策下，由過去的文化創意業轉列為「數位雲端」產業，更能彰顯愛爾達科技在未來的發展上，持續堅持製作高畫質影音、結合4K UHD、VR、AR、AI等先進的轉播技術，並以「立足MOD、用數位影音連結全世界」作為營運目標。

今天起第19屆亞洲運動會比賽期間，愛爾達身為杭州亞運台灣轉播總代理，不但派出多組採訪記者與工程人員親赴杭州現場，更動用了旗下14個頻道提供轉播服務。

其中，愛爾達體育1、2台，將升級以4K UHD畫質提供最精彩、即時的賽事。全頻道預計提供高達2000個小時數的直播服務，是國內轉播時數最多、項目最多的平台。

這次亞運的舉辦，透過愛爾達轉播，不但可以觀賞亞洲列強好手齊聚杭州的精采競技，同時藉由即時、高畫質、先進轉播技術的運用，展現出台灣數位雲端產業實力。