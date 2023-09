天主教輔仁大學新任校長遴選結果21日出爐,由澳洲西雪梨大學副校長藍易振教授接任,他也提出「GRACE」的五大治理目標,並強調儘管國內面臨少子化,但輔大絕不會為了招生而降低「質」的要求,上任後會帶領輔大繼續往國際化邁進。

現年54歲的藍易振出生於台北市士林,就讀方濟中學也讓他與天主教產生淵源,中學畢業服役後即前往澳洲西雪梨大學就讀,最終取得資管博士學位。西雪梨大學雖僅成立34年,但排名世界前300,並蟬聯2022、2023「世界大學影響力」第一名,原任校長江漢聲也肯定其將台灣高等教育在澳洲發光發熱的表現。

藍易振認為,輔大需要培養學生具備永續發展的能力、技能、知識和心態,畢業生能夠深度投入到建設更加永續的未來,而這些預期的畢業生特質,必須要建立在1925年創校使命的基礎上,因此提出GRACE的五大治理目標。

藍易振解釋,G為「Global Positioning」強化並提升國際定位、R是「Reinforce Domestic Student Recruitment and Channels」鞏固國內入學指標、A指「Activate International Partnerships擴張海外學生來源」、C與E則分別是「Collaborate and Integrate with Hospital Academic Government Community and Industry」醫院、學術、政府、社會、企業整合生態與「Entrepreneurial and Philanthropic Engagement」拓展多元多層次增加財務收入。

藍易振更強調,台灣教育少子化問題嚴重,但輔大不會為了要招生而降低「質」的要求,所以會朝向二部份擴充生源並維持品質,首先是與天主教大學聯招,SDGs合作聯盟,並以由教區做為單位;設立「天主教繁星計畫」鑲崁輔大學士預備課程於天主教高中。

其次是爭取國際生,例如在越南設立海外基地,以「校中校」的方式與當地大學合作、姐妹校(亞洲及大洋洲)共建雙向雙聯學位,以及與美洲及歐洲國家姐妹校Study Abroad學期套餐計畫等,預期國際生及僑生皆達年增15%的目標。