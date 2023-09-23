嘉義市警察局所屬竹園派出所將異地重建，今舉辦動土祈福典禮。（呂妍庭攝）

嘉義市警察局所屬竹園派出所將異地重建，今歡喜舉辦動土典禮。（呂妍庭攝）

嘉義市警察局所屬竹園派出所將異地重建，未來建物模擬圖今亮相。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市警察局所屬竹園派出所將異地重建，未來建物模擬圖今亮相。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市警察局所屬竹園派出所原始建物建於53年前，中間歷經擴建、結構補強，卻還是因使用已久，出現漏水等狀況，加上員警人數增加，老舊建物格局不良，導致辦公空間擁擠、動線不佳，經向內政部警政署申請獲前瞻計畫補助後，舊派出所將拆除，並在市府別位於大賢路及劉厝路口附近機關用地異地重建，總經費1億2851萬元，預計明年11月竣工，今正式動土。

嘉義市長黃敏惠說，派出所建設是悠關城市治安與發展的百年大計，嘉義市土地有限、用地珍貴，但為了提供民眾更便利洽公環境，也提升員警辦公環境、強化派出所功能，市府團隊2020年起積極爭取中央前瞻計畫，欲助竹園派出所的重建，過程中歷經工料上漲、都市計畫變更等過程，很高興在新興發展的劉厝尋得適當用地，今才能跟各界一同見證竹園派出所動土歷史性一刻。

市警局局長陳炯旭說，竹園派出所是1970年建造的磚造建築，1991年進行鋼筋水泥構造擴建，921地震後曾被評估是危險建物，又進行一次結構補強，但因先後結構不同，經專業評估，認為再補強已不效益，加上該所轄區人口大幅增長，員警人數增加，辦公空間嚴種重不足，才會提計畫要異地重建。

陳炯旭說，東門派出所修復、竹園派出所整建，一直是嘉義市警局提升硬體的重要目標，兩項工程皆在今年有重大進展，感謝市長黃敏惠、議會大力支持。

市警局說明，本案總計畫經費為1億2851萬元，前瞻補助7568萬1000元，市府自籌款項為5282萬9000多元，預計動土後明年11月竣工，至於新建竹園派出所建物占地約1000坪、建坪約740坪，為地上3層鋼筋混凝土建築物，除警察局所需使用空間外，外側將開放民眾使用，打造設計美觀、符合生態的優質都市空間。