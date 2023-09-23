國民黨2024總統參選人侯友宜在本月12、13日PO出兩部分別名為「行動治理，是一種態度，更是一種溫度」、「這一次讓我們仔細聆聽，里長們最真實的心聲」的影片，前者瀏覽數207萬、後者有195萬次，相加突破400萬次。片中以各地里長的心聲，來展現多年來跟侯友宜的互動、互助。網友看完後也相當動容，直言「好感動，聽了這些里長的肺腑之言，讓我淚流滿面」。

在兩部Youtube影片中可以看到，里長們紛紛表示，「他的風評在里長方面，非常非常的好，不管任何黨派都對他很信服，基層的事情都當自己的事情」、「我們這民眾要申請自來水，搞了好幾個月搞不出來，市長就請工務局馬上召集公所，還有各大管線單位」、「沒有一個縣市長會下鄉來跟里民、跟里長溝通」「我從基層里長來看，跟他接觸那麼多次，看到他是站在人民生活為第一」、「這麼好一個人，我希望是不是說讓他能更上一層，來替全國人來服務，侯友宜沒什麼包袱，他從基層上來，知道我們要什麼東西。」

除此之外，還有里長提到，「他推動銀髮族俱樂部後，真的可以達到在地安養」、「侯友宜該做的就做，不分藍綠」、「當市長這幾年，推動多少的建設，不然不可能在2022九合一選舉中，連綠的都翻盤」、「真的有走入基層，一步一腳印上來的，我希望的總統就是這種人」。「侯市長，我們一起拚下去」、「加油」。

對於上述兩部影片，網友也紛紛留言稱「謝謝里長說出內心話，肯定會做事的侯友宜！他做台灣人的總統，我們要支持他」、「欣賞侯市長的真誠與努力」、「這才是真正的侯友宜，踏實、低調、溫暖及以人為本，感動」、「要挺對百姓有溫度的侯友宜」、「感受到侯市長照顧年輕人的用心！雖然選情緊張，但我這票還是會投給侯市長！侯北北加油」。