明揚國際爆炸害6死102傷 屏二分隊出勤畫面曝光！

屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，4位英勇的消防人員命喪火場，分別是賴俊儒、施寶翔、陳柏翰、鍾吉垣，雖現在因爆炸導致4人面目全非，得靠DNA鑑定才能確定身分，不過施寶翔、陳柏翰、鍾吉垣平時的工作照曝光，而昨日趕著出勤的畫面也隨之曝光，這也成為了他們人生中的最後一次任務。

鍾吉垣。（民眾提供）

陳柏翰（民眾提供）

施寶翔。（民眾提供）

昨日屏東明揚國際17時31分接獲報案後，4人隨即整裝穿上裝備，跳上消防車前往現場，不料到場正準備要探火點時，便發生爆炸意外，當時賴俊儒被炸飛距離門口約15公尺，而施寶翔、陳柏翰、鍾吉垣則在1樓被發現，不過目前尚未確定是哪位勇消的遺體被碳化到僅剩骨頭。

由於爆炸來的措手不及，當時4人正面迎接巨大爆炸威力，導致全都面目全非，因此一開始救出的第1位遺體一度誤傳是施寶翔，但後面透過洗衣單上的名字確認是賴俊儒，家屬也透過身體特徵確認，而陳柏翰也因190公分的高大體型被辨認出來。