台中市政府衛生局22日接獲疾病管制署檢驗研判確診2例本土登革熱個案，立即通知個案居住地、工作地區公所開設區級指揮中心防治會議，並展開防治。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

本土登革熱疫情持續增溫，台中市自日前爆發1起大里群聚感染案，昨（22日）晚間再新增2例本土登革熱個案，個案分別居住大里、南屯區，其中大里30多歲女姓確診者潛伏期間無外縣市旅遊史，也未曾至大里區本土登革熱群聚地區活動，其同住家人1人22日也發燒通報檢驗為陰性，其感染源待釐清。

台中市政府衛生局22日接獲疾病管制署檢驗研判確診2例本土登革熱個案，分別為居住在大里區30多歲女姓、20多歲在南屯區租屋男姓，衛生局立即通知個案的居住所在地、工作所在地的大里區及南屯區公所開設區級指揮中心防治會議，執行2位個案的居住地及活動地登革熱防治工作。

衛生局表示，經疫調發現，此案為大里區30多歲女性，潛伏期間無外縣市旅遊史，也未曾至大里區本土登革熱群聚地區活動，平時多於居住地及工作地間往返，9月15日出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，至診所就醫未改善，9月21日出現紅疹，至醫院就醫採檢NS1快篩陽性，昨日下午經中央實驗室檢驗研判確診，同住家人1人因發燒通報檢驗為陰性，初步排除與大里區群聚事件相關性，衛生單位將進行同住者及工作職場同事健康追蹤，並評估安排採檢。

另一案為20多歲男性，獨自於南屯區租屋，9月13日、14日至台南市探訪親友，親友為台南確診登革熱個案，9月20日出現發燒、肌肉痠痛、後眼窩痛至診所就醫，22日因症狀持續至醫院採檢NS1陽性，並研判確診。

衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署統計資料至昨日，台中市共有29例境外移入個案，本土登革熱確定個案已達20例；境外移入來源皆為東南亞國家，至昨日已有6例本土登革熱個案監測期滿，其餘本土個案及大里區群聚事件將陸續疫情監測至10月21日，請市民朋友務必落實防蚊及提高警覺。