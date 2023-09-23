台74線快速道路台中潭子段日前發生丟包事件，39歲黃姓男子疑因債務糾紛，在車上與駕駛起爭執，然後被趕下車，黃男牙齒斷裂、脖子遭抓傷，摸黑蹲在路邊，警方獲報後馳援，將人送往醫院，相關案情待釐清。

大雅警分局指出，21日晚間9時許，42歲黃姓男子報案稱其駕駛小客車，於潭子區台74線快速道路東往西19.6K處時，遭另部自小客車倒車撞擊致車輛受損。

黃男被撞後在車內，突然看見前方肇事車輛走出一名男子，將同車另名顏姓男子趕下車，接著車輛呼嘯離去。警方也立刻接獲報案，稱現場有人蹲在路邊。

警方到場時，報案人黃男已離開，顏男獨自在路邊，經詢問，顏男表示因上網借貸與人發生糾紛，遭同車駕駛趕下車；因顏男身體有傷勢，包括牙齒斷裂、脖子遭抓傷等，救護車將他送往醫院，相關案情發生原因，待警方進一步釐清。

大雅警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。