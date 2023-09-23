屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，造成目前6死4失蹤98傷的慘劇，而到現在火勢仍未完全撲滅，明揚國際董事長劉安皓23日下午也出現在災難現場，但面對媒體避而不談，用手遮擋自己臉部，僅表達救災第一，明日將開視訊記者會。