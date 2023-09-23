明揚國際董事長現身災變現場 手遮臉部不願受訪 16:142023/09/23 中時 楊舒婷 、 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 明揚國際董事長劉安皓23日下午也出現在災難現場，但面對媒體避而不談，用手遮擋自己臉部，僅表達救災第一，明日將開視訊記者會。（謝佳潾攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，造成目前6死4失蹤98傷的慘劇，而到現在火勢仍未完全撲滅，明揚國際董事長劉安皓23日下午也出現在災難現場，但面對媒體避而不談，用手遮擋自己臉部，僅表達救災第一，明日將開視訊記者會。 明揚國際火場發現部分遺骸 待確認是否為第4名受困消防員 疑失聯第4名消防員？遺骸「燒到只剩骨頭」難以辨認 消防員漏夜搶救屏東大火 暖心飲料店老闆號召外送員送物資 #屏東縣 #屏東加工出口區 #爆炸 #消防員 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東明揚國際惡火再奪2命 尋獲2男女失聯員工遺體 08:362023/09/23 社會 最新屏東爆炸空拍畫面！殉職消防員全在這區尋獲 13:162023/09/23 社會 明揚惡火殉職消防員「增至3人」 深夜再拉出2具遺體 00:582023/09/23 社會 屏東科技園區爆炸多人送醫 陳其邁：全力支援救災 07:022023/09/23 社會 屏東惡火奪命！殉職勇消陳柏翰家屬認屍 全身癱軟趴桌痛哭 08:502023/09/23 社會 「一進去就爆炸」 工廠入口被堵死 消防員曝保命關鍵 07:312023/09/23 社會 「明揚國際」爆炸大火持續延燒逾12小時 釀4死3身分待確認中 07:272023/09/23 社會 一噴水就爆炸！殉職消防員全面目全非 家屬採DNA比對 09:082023/09/23 社會 又尋獲1位罹難員工！明揚國際爆炸已害6死 剩3人失聯 12:172023/09/23 社會 屏東爆炸救援量能不足！ 消防員質疑「化學災害搶救」過程：輕易進入火場 16:372023/09/23 社會 爆炸伴隨高溫尋獲3殉職消防員 嚴重焚燒難辨認「採DNA比對」 07:542023/09/23 社會 明揚國際爆炸害6死102傷 屏二分隊出勤畫面曝光！ 16:132023/09/23 社會 等不到新郎！消防員陳柏翰殉職 母認屍痛苦癱軟坐輪椅 11:522023/09/23 社會 屏東工廠爆炸！消防員悲痛「2同學殉職」 相約值勤到最後成遺憾 13:452023/09/23 社會 悲痛！屏東明揚國際爆炸害4消防員殉職 100人受傷6失聯 01:222023/09/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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