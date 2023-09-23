富蘭克林證券投顧指出，沙烏地阿拉伯自第三季以來的自願性減產100萬桶/日政策將延續至年底，此舉將使沙國產量今年下半年都保持在約900萬桶/日水準，為數年來最低水準，今年來供應充沛的俄羅斯也將持續調降石油出口，整體OPEC+相較去年九月產量已削減逾300萬桶/日。

在油國減產和限制出口下，反觀全球原油需求回升至疫情前的高水準，整體OPEC+持續大規模降低原油供應、全球原油需求未如市場擔憂減弱反而維持強韌，導致原油市場供不應求態勢愈趨明顯。

OPEC九月報告預估，全球石油市場今年第四季度將面臨330萬桶/日的供應缺口，或為十多年來最嚴重的供應短缺，國際能源署(IEA)也預期全球石油市場下半年將面臨120萬桶/日的供應缺口，可能引發價格再度急劇波動。

富蘭克林證券投顧認為，整體而言，供不應求前景將支撐油價維持高檔水準，能源類股受油價漲勢支撐且類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。