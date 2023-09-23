屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房大火，有6家產險公司共保此案商業火險，保額合計新台幣15.29億元；至於公共意外責任險及雇主意外責任險，則是由旺旺友聯產險100%承保，最高理賠2700萬元。

高爾夫球具代工廠明安國際子公司明揚國際位於屏東科技產業園區的廠房22日下午5時許發生火警，因內部堆放易燃品，導致火勢不斷蔓延，釀嚴重死傷。

產險業界統計，屏東明揚國際廠房的商業火險由6家產險公司共保，其中富邦產險占比62%最高，其餘為泰安產險13%、旺旺友聯產險10%、兆豐產險5%、華南產險5%及台灣產險5%。

商業火險承保項目包括建物3.92億元、機器6.86億元、貨物4.5億元，合計總保額15.29億元，自負額設定為15%。另外，公共意外責任險及雇主意外責任險，則由旺旺友聯產險100%承保。

在公共意外責任險保額方面，旺旺友聯產險承保每一人體傷300萬元、每一事故體傷1000萬元、每一事故財損200萬元，保期最高限額4800萬元，自負額設定為2500元。

雇主意外責任險保額方面，每一人體傷500萬元、每一事故體傷1500萬元，保期最高限額1500萬元，無設定自負額。

旺旺友聯產險目前正與此案相關受害人或家屬接觸，統計相關賠付金額；根據此案公共意外責任險每一事故體傷、每一事故財損及雇主意外責任險每一事故體傷理賠限額，此案最高理賠2700萬元。（編輯：林淑媛）1120923