近期屢屢因巴西進口蛋一事跟農業部槓上的農業專家「Linbay好油」林裕紘，昨（22）日於臉書自曝有名何姓男子傳私訊威脅他和家人的生命安全，對方甚至知道其住址，為此他表示即日起停更粉專，也不會再上訪談節目。農業部代理部長陳駿季今表示，即使有不當批評，也不會、也沒有能力讓他的粉專關閉。行政院長陳建仁答詢也說，會要求警方用最積極態度做調查，保障粉專言論自由。

據《ETtoday》報導，行政院長陳建仁今率部會首長到立院專案報告，農業部代理部長陳駿季在會前受訪時被問及「Linbay好油」林裕紘遭恐嚇訊息導致停更一事，陳駿季表示，農業部絕對不會因為外界媒體對專案進口的質疑的批評，即使有不當批評，也不會、也沒有能力讓他的粉專關閉，他不知道訊息何來，但農業部是政府單位，相關施政作為可接受社會大眾公評，有誤解就儘量澄清。

對於林裕紘遭恐嚇，陳建仁在答詢時也表示，這樣的威脅是不對的，會讓有關機關去了解，要保障該粉專的言論自由；對於藍委曾銘宗追問能否在2個月內破案？陳建仁表示，地檢署跟警察局有其作業模式，並不希望受到干擾，他尊重，但會請警政署跟桃園警察局連繫，也會要求以最積極態度做調查。但陳建仁未給出具體承諾，曾銘宗相當不滿直接結束質詢，並放話26日總質詢會再問同樣問題，「絕對不讓你上去」。