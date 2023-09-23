SEIYA SUZUKI CRUSHES #20 ON THE YEAR! pic.twitter.com/IwL14W0FBX — Cubs Zone (@CubsZone) September 22, 2023

小熊日籍重炮鈴木誠也揮別季中低潮，在球隊爭奪季後賽的關鍵時刻挺身而出，23日繳出單場猛打賞表現，還揮出本季第20支全壘打，小熊最終在主場以6比0完封洛磯，鈴木誠也是大聯盟史上第3位單季敲出20轟的日本打者。

鈴木誠也今年熱身賽因為右側腹斜肌受傷，不僅缺席整個春訓，也辭退了日本WBC（世界棒球經典賽）代表隊，武士隊仍在淘汰賽克服重重困境順利奪冠，錯過開幕戰的鈴木誠也4月中復出，但調整狀況不佳，整個6月出現單月0轟窘境，一度遭教練團晾在板凳上。

隨著氣溫攀升，鈴木誠也手感也逐漸加溫，8月後繳出打擊率3成46、攻擊指數破1的高昂狀態。此戰鈴木誠也打第6棒右外野手，首局在滿壘時揮出安打建功，幫助球隊率先破蛋，第4局鈴木誠也又發威，將洛磯先發投手戴維斯（Noah Davis）外角偏高卡特球拉向左外野，形成一發2分炮，小熊3比0領先。

第3打席鈴木誠也再度安打上壘，完成本季第11次猛打賞，隨後被傑瑞德楊（Jared Young）全壘打送回本壘攻下分數。鈴木誠也此戰4支3，包含一支全壘打，成為自松井秀喜、大谷翔平後，單季打出20轟的大聯盟日本球員。憑藉此勝，小熊甩開馬林魚，獨居外卡第3。