屏東高爾夫球代工廠22日發生起火爆炸，造成百餘人受傷送醫，至少3位消防員殉職。民間陸續湧現捐款聲浪，衛福部次長王必勝今天下午表示，行政院長陳建仁已同意成立勸募專戶，接受民眾善款，但為加速行政程序，目前決定改由屏東縣政府社會救助金專戶處理。

王必勝今天下午指出，由於民間有捐款意願，衛福部已和內政部等單位討論，經行政院同意，由財團法人賑災基金會提供勸募專戶，由衛福部社工司負責，待相關程序處理完就會公開帳號資訊。但後來考量行政程序，擔心拖太久，經討論後決定，改由屏東縣政府社會救助金專戶處理。

有關「0922爆炸事件」專案捐款，屏東縣社會救助金專戶捐款方式如下：

（一）臨櫃匯款

銀行：臺灣銀行屏東分行

帳號：017000000000

戶名：屏東縣縣庫存款戶

請於備註（附言）註明「0922火災爆炸事件捐款」或「0922火災爆炸事件捐助警消人員」

（二）線上捐款：請至以下連結點選「0922火災爆炸事件捐款」或「0922火災爆炸事件指定捐助警消人員」專案頁面（https://sadonation.pthg.gov.tw/Index2.aspx）即可操作。

另外，根據《健保法》規定，發生公共安全事故時，健保署提供傷患給付後，可向負有責任的第三者行使「代位求償」。健保署副署長李丞華表示，目前以救治傷患為最高目標，談代位求償還言之過早，後續仍待釐清是否為公安意外，將由法律諮詢小組認定。