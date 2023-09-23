期交所指出，本課程採線上授課方式辦理， 112年至第3季已辦理9梯次27堂課，學員涵蓋北中南部交易人，課程反應良好，並將於第4季賡續辦理，時程規劃於10月份(17、18及19日)、11月份(7、8及9日)及12月份(5、6及7日)周二至周四下午三時至五時，每月辦理一梯次各三堂兩小時之課程，並規劃兩項課程主題，第1堂「認識期貨及選擇權」以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇、第2堂「期貨及選擇權交易實務(上)」及第3堂「期貨及選擇權交易實務(下)」則以實務面角度切入，介紹進階期貨及選擇權觀念，交易人可自行選擇報名兩種主題課程。

期交所指出，本季課程內容將重點介紹期交所提供交易人之投資選擇及避險管道，包含期貨及選擇權基本觀念、期交所商品及制度與近期上線的新制度及新商品，並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險，以利交易人藉由本課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

期交所於今年推出新的企業識別標語「TAIFEX Cares」。「Cares」代表期交所對期貨市場和社會各面向積極深耕與關懷，以關心、愛心和用心來實踐永續金融願景。為共同響應深化金融教育質量，提升國民金融素養，實現普惠金融，持續辦理交易人期貨及選擇權課程，提供民眾獲取金融知識之管道，協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，以期落實金融知識普及計畫。