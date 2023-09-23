屏東縣發生工廠爆炸及消防員因救災不幸殉職的重大意外事件，新竹市7組熱心公益的捐贈人和民間單位，今天聯合捐出價值近2千萬的消防設備，眾人也為屏東火警案殉職弟兄默哀30秒，表達哀悼。

此次民間捐贈消防設備是依據消防局實際需求而添購，包含2輛救護車、電動三用油壓剪3組、共生面罩23組、特搜鞋30雙、消防頭套、衣及褲60套、消防手套210雙、義消消防衣、帽、鞋、手套50套，高階救護器耗材1批，合計捐贈金額1911萬2千元，是竹市聯合捐贈總金額最高的一次。

新竹市長高虹安提到，打火同仁在每次災難發生時，都是第一時間出勤到達現場英勇救難，市府也會成為消防弟兄的後盾，盡力在消防設備上不斷更新，也感謝各界捐贈者提供多元精良裝備與各式車輛器材，守護打火英雄的生命安全。

新竹市消防局長李世恭說，自今年1月起，竹市內到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，共受理175件OHCA救護案件，成功救活人數75人，急救成功率達42.8％，到院前心肺功能停止患者康復出院人數19人，康復率達10.9％。

依據內政部消防署統計資料，去年全國急救成功率為27.4％、全國康復出院率為4.85％，新竹市在全國急救成功率及康復率成績都名列前茅，消防局特別感謝聯合捐贈者的慷慨解囊，讓消防弟兄未來能繼續因應突發災情，救助更多寶貴生命。