TPASS基北北桃1200通勤月票於7月上路，目前已經累積超過33萬人次購買。不過民眾抱怨，若綁定通勤月票的悠遊卡遺失或毀損，就只能認賠再重新辦理。對此國民黨台北市議員詹為元就建議，應採取「記名制悠遊卡」的方式辦理，讓通勤月票可以「資格轉移」。交通局則表示，之前曾研議過如何轉移，最大考驗在於技術，會再與其他3縣市及悠遊卡公司討論解決方案。

詹為元表示，日前接獲民眾陳情，表示通勤月票與悠遊卡綁定的情況下，若不慎遺失或毀損，想辦理退票卻只能認賠重新花1200元購買。由於現階段通勤月票的退票方式，為1200元扣除使用天數乘上最高票價300元，因此只要使用超過4天就不予退費。

詹為元直言，用超過4天就不能退費不合理，但悠遊卡公司考量點為「擔心會有短期使用者藉此賺差額」，以桃機捷運最貴票價來檢視可以理解。而若不以退費為出發點，而是用「資格轉移」的概念或許可行。

詹為元說，現行悠遊卡公司發行的「記名悠遊卡」，只要民眾提出掛失，原本儲值的金額也會歸戶到當初填寫的帳戶裡。因此通勤月票也應開放記名票證購買，若遺失或損毀後掛失可依先前購買日期辦理月票資格轉移，而原本遺失或毀損的月票也會自動失效。

對此交通局運管科長朱宸佐表示，之前曾有研議如何針對資格進行轉移，但最大考驗在於技術。朱解釋，由於現場購買通勤月票的設備是「離線設備」，因此只能卡片欄位寫入資訊，但無法查閱民眾哪時候購買，需要再研究如何與後台系統串接。

朱宸佐說，1200通勤月票為基北北桃一同出資成立，未來針對「資格轉移」與其他3縣市討論，也會和悠遊卡公司等相關單位討論解決方案。