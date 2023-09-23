消防員工作權益促進會高喊籌組工會訴求，賴清德總統競選辦公室發言人陳世凱表示，未來不論修訂公務人員協會法或工會法，將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，聽取專業意見，取得最大共識，以保障消防人員的最大權益。

陳世凱說，目前內政部及屏東縣政府全力投入救災，現在最重要的是全力協助傷者和家屬，另外，也已啟動調查程序，並召開災害事故調查會，釐清還原事情的真相。對於罹難者深感不捨及哀悼，也祈願傷者早日康復。

陳世凱表示，消防人員的安全及充足的專業設備，是重中之重，這幾年，積極將設備汰舊換新、改善消防員工時、持續增補人力，也陸續完成消防法修正，將消防員救災的退避權、資訊權及調查權等生命3權入法。

他說，今年更規範液化石油氣容器零售業者，增設安全技術人員執行供氣安全檢查；危險物品場所遴用保安檢查員，強化場所自主防災等。種種作為，都是在確保消防人員的權益及改善工作環境。

陳世凱強調，以高標準看待公共安全及消防員權益是民進黨最基本的態度，落實消防員在災害現場的安全是基本要求、強化災害現場指揮官的幕僚團隊做好完整判斷、各類場所物品管理與資訊完整揭露，讓消防人員清楚判斷處理方式、落實在職各級教育訓練提升消防員面對災害的能力。