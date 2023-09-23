由温貞菱、丁寧主演的電影《倒數回擊》，獲邀入選為2023桃園電影節開幕片，並將於下周四（28日）於影展開幕式中全台首映，主創團隊將出席影展開幕式，與觀眾一同欣賞，得知作品入選，導演洪子烜感謝桃園電影節對其作品的肯定，表示自己也很好奇其《倒數回擊》於大螢幕放映會有怎樣的效果，非常開心，也期待能讓觀眾更快看到這部作品。

《倒數回擊》由曾以首部長片《狂徒》入圍金馬獎最佳新導演的洪子烜執導，擅長動作類型題材的他，此次更首度挑戰拳擊類型的作品，洪子烜表示：「與一般非寫實基調的動作片相比，拳擊動作題材是全然不同的拍攝模式。譬如拳擊賽事的場面，不能單純走好萊屋動作片的那種炫技效果，在無法追受視覺效果的前期之下，如何能真實還原其賽事的真實感，但同時兼顧畫面與動作精彩性，是這次作品的一大挑戰。」

擔任上屆桃園電影節大使的温貞菱，表示自己在去年拍攝完《倒數回擊》後，剛好便接上桃園電影節活動。今年又將帶著作品回歸的她，笑說「這真的是很神奇的緣分，總覺得我跟桃園很有緣，這次再回到桃園電影節就像回家一樣。」片中她在放棄拳擊多年後決心重拾拳套，與丁寧飾演的昔日教練並肩作戰，一同重返夢想中的擂台，「在飾演的過程中，我被這些角色和故事療癒，至今依然是陪伴著我，給予我很多愛和滋養的家人般的存在，希望這部作品也同樣給觀眾力量。」

運動員出生的丁寧則表示自己過去曾學習有氧拳擊，「我很愛拳擊帶給我自己的力量感，也喜歡練完拳擊之後，全身肌肉緊繃的感覺。雖然我飾演的是教練，相較選手不用那麼多的訓練，但跟著溫貞菱和指導教練一起練習，雖然很累很忙但很開心，在拍攝過程中感到非常享受，這是很難得且幸福的一件事情。」更透露自己接到演出邀約時開心的不得了，覺得自己終於能為其所愛所尊敬的運動員們盡點心力，也很期待與影展中將這部作品介紹給大家。