桃園1999市民專線剛獲得台灣服務業大評鑑金牌獎，考量桃園市有多元群族，約有近20萬名新住民及移工，為滿足不同語言的市民，宣布即日起將增加越南語和印尼語的服務，以手機或市話撥打1999皆可享有10分鐘免付費服務。

桃園市副市長蘇俊賓表示，桃園的社會結構包括閩南、客家、外省族群以及近8萬原住民族、5萬馬祖人、近7萬新住民和13萬移工等多元族群，語言服務擴展將有助於滿足桃園市民的需求，確保能夠享受到更完整的服務。

研考會主委吳肇銘說明，1999市民專線主要提供市民解答五花八門的市政、生活問題，先前只有提供國語、英語及日語服務，這次新推出越南、印尼語服務，主要考量桃園約有近20萬名新住民及移工，其中越南籍約5萬7000人、印尼籍約3萬4000人，如此一來新住民及移工將可以直接用母語諮詢相關福利、教育學習、就業培訓、衛生保健等問題。

吳肇銘說，在推出此項服務前也有特別徵詢幾位新住民姐妹的意見，來自越南的國小母語老師范美幸認為，1999專線新增越南、印尼語言服務是很棒的措施，能有助於新住民更快適應桃園的生活。望見書間印尼籍導覽老師陳麗珠則表示，這對剛來到台灣的新住民相當有幫助，如果遇到困難只要撥打1999就能感受到照顧和支持，真的很貼心。

吳肇銘表示，推出語言服務的同時，市府也會統計及分析每個月的統計通話量與內容，才能更了解新住民的需求，未來也會再新增其他語系的服務，好讓來自各地的國際人士都能感受到桃園市的歡迎與優質服務。