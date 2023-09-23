自聯準會開始升息以來表現最佳的七檔個股依序分別是First Solar漲130.9%，星座能源（Constellation Energy）漲115.8%，禮來（Eli Lilly）漲104.5%，馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）漲101.9%，輝達（Nvidia）漲92.3%，全球最大冷凍薯食品公司藍威斯頓（Lamb Weston）漲91.6%，以及數據分析公司Fair Isaac漲90.9%。

自聯準會開始升息以來，這七大漲幅股平均上漲104%，遠遠超出標普500指數在同一期間只上漲了3.5%。更重要的是，即使市場擔心會有更多升息到來，這七檔股票也沒有因此熄火，今年以來平均上漲52%，輕鬆擊敗標普500指數的上漲12.9%。

升息對標普500指數成分股是一大阻力的說法，似乎不適用於 First Solar（科技股）。自聯準會去年3月開始升息以來，該替代能源產品製造商的股價已經飆漲逾130%，成為升息期間表現排名第一的個股。但其實這並不讓人意外，畢竟太陽能是傳統能源價格上漲時的受益者。油價上漲使太陽能更具競爭力。此外，美國政府也提供巨額的獎勵措施促進綠色能源發展。

同樣具有「綠色概念」的星座能源也是大贏家，自聯準會開始升息以來，這家公用事業公司股價上漲116%。該公司曾表示，截至2022年，其發電量約九成都是零碳排。

馬拉松石油公司（能源股）也是能源通膨的受惠者，自聯準會升息以來股價上漲逾一倍。而受惠於AI軍備競賽帶動需求激增，「AI晶片王」輝達（科技股）在這段期間股價大漲93%，其今年以來更已飆漲2倍。