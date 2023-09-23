日月潭從伊達邵碼頭經纜車站到九蛙平台水上自行車道今天正式啟用。日月潭風景區管理處提供

日月潭風景區管理處坦言興建該水上自行車道一波三折終於才完工。日月潭風景區管理處提供

趕在日月潭年度盛事「萬人泳渡日月潭」活動前，伊達邵水上自行車道23日正式啟用。這條新車道從伊達邵碼頭經過纜車站，一路延伸到九蛙平台，讓日月潭環潭水上自行車道再「加1」，大大滿足自行車族湖畔騎車樂趣！

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭「伊達邵水上自行車道」從伊達邵碼頭到纜車站串聯工程全長約600公尺，23日正式啟用，雖然日管處並未辦理任何啟用儀式，但地方與自行車迷等待已久的車道完工，加上自行車道結合伊達邵在地文化意象打造的大魚平台及魚簍花架，一起用力即成為當地民眾討論熱門話題。

日管處坦言，施工期間先是遇到旱季、滿水位、梅雨，接著又遇到颱風接連來襲，施工難度增強，也延長了施工時間，但為了讓到日月潭的旅客可以有更棒的旅遊體驗，所以終於努力克服完成這項工程，歡迎大家到日月潭騎乘自行車，享受湖上追風自由好時光！

值得一提的是，日管處在施工期間，即接獲民眾陳情，指稱步道沿線有2棵路樹枯萎、傾斜，擔心未來自行車道啟用後如不慎倒塌，恐壓毀魚簍等步道設施，甚至造成遊客受傷意外。

對此日管處特別趕在自行車道啟用前，找來大型吊車，突破危木附近陡峭的邊坡地勢，再以吊臂將危木綁好固定，終於順利將高約5公尺及8公尺的2棵危木移除，化解危機。

日管處指出，過去伊達邵商圈到日月潭纜車站，僅可藉由伊達邵親水步道通行，因其步道路線地勢落差較大，需設置階梯，導致自行車無法騎行，需繞道環潭公路才能騎乘至伊達邵商圈，加上步道沿線樹蔭茂密較濕滑，為提升遊憩品質及安全，特別斥資約8000萬元經費增闢該水上自行車道，希望讓遊客除了可以更深入親臨伊達邵水域的美景外，也可便利旅客從伊達邵商圈，直接騎乘自行車經纜車站至水蛙頭平台，觀賞日月潭知名的九蛙疊像，讓日月潭觀光發展更上一層樓。